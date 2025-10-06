Актер Пореченков задолжал ФНС более 600 тысяч рублей

Артист театра и кино Михаил Пореченков должен налоговой службе 622 тысячи рублей. Это связано с его деятельностью индивидуального предпринимателя, актер занимается производством кино, видеофильмов и телепрограмм, сообщает Постньюс .

В случае несвоевременной уплаты задолженности налоговая служба имеет право наложить арест на банковские счета артиста, а судебные исполнители вправе начать процедуру принудительного взыскания.

Ранее сообщалось о долге в размере около полумиллиона рублей, который числился за индивидуальным предпринимателем и рэп-исполнителем Бастой и был связан с его концертной деятельностью.

Недавно ФНС восстановила доступ к счетам нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Соболева после того, как спортсмен урегулировал свои налоговые обязательства по ИП в результате проведенной проверки.

