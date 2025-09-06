Актер Носков тайно женился и представил супругу на премьере фильма

Российский актер Илья Носков женился во второй раз и сделал это тайно от всех. Супругу он представил публике недавно — на премьере фильма «Семейное счастье», сообщает Super .

Ранее артист был женат на актрисе Полине Васильевой. Их брак длился около 20 лет, супруги воспитывали троих детей. О разводе Носков не рассказал, поэтому появление с новой женой стало сюрпризом для всех.

Избранницей актера стала Виктория. Артист отметил, что в жизни наступил новый этап. По его словам, секрет личного счастья заключается в развитии и поддержке друг друга.

Он не рассказал. познакомил ли детей с новой женой., а только отметил. что это личное дело.