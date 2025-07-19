Актер Калюжный принял присягу 19 июля

Утром 19 июля актер из «Вампиров средней полосы» Глеб Калюжный дал клятву верности Родине. Он принес присягу во время срочной службы, после чего заявил, что считает этот момент ключевым в жизни каждого солдата, пишет Mash .

За время двухмесячной службы в армии Калюжный поправился на восемь килограммов. Об этом он сам рассказал журналистам, когда те сделали ему комплимент по поводу внешности.

Точное место службы актера не разглашается, но известно, что он находится в Семеновском полку и полностью доволен условиями. По его словам, еда хорошая, отношения с другими солдатами нормальные, проблем никаких нет.

Калюжный поделился планами на первый выходной, который у него будет. Он хочет встретиться с семьей. Правда, свободного времени у него будет совсем немного — только 6 часов, так что повеселиться на гражданке не получится. Также он хочет встретиться с продюсером и поговорить о планах на будущее.

Ранее сообщалось, что 5 марта на актера открыли уголовное дело за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Днем позже Калюжный сам приехал к следователю совместно с юристом. Решался вопрос, отправить ли его в армию или начать уголовное расследование. В результате артиста решили направить на срочную службу в ВС РФ. Позднее он опубликовал первое видео в камуфляже и по-армейски поприветствовал поклонников: «Здравия желаю».