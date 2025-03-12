Актер Девонин рассказал, как научиться искусству и творческой профессии

Девонин рассказал, что в своей жизни никогда не увлекался и не следил за хоккеем. Разделений в спорте на «мужское» и «женское» он не признает и считает важным увлекаться тем, что нравится. А в работе важен не гендер, а профессионализм.

Известно, что нередко Девонин выступает сосценаристом своей жены Наталии Мещаниновой. В таких работах девушка прописывает женские линии, а он — мужские. Режиссер объяснил это трудностями с пониманием того, как разговаривают женщины.

Также Девонин ранее заявлял о том, что в роли очень важное место занимает текст. Хороший текст при прочтении должен вызывать мысли, что люди действительно так разговаривают. В целом в кино, по мнению режиссера, четыре главных человека: режиссер, оператор, режиссер монтажа и сценарист. Актер может быть легко заменен без изменений сути фильма.

Девонин заявил, что научиться творческой профессии нельзя, как и не существует списка ингредиентов идеального фильма.

«Слово „научить“ к искусству, как мне кажется, не вполне подходит. Можно только взять человека за руку, позвать: „Пойдем, будет интересно!“ — и вместе с ним пройти этот путь», — добавил специалист.