Актер Алексей Цокур поделился воспоминаниями о Лобоцком

Народный артист России Анатолий Лобоцкий отличался жизнерадостным характером и сохранял юношеский задор до последних лет. Об этом сообщил его друг, актер Алексей Цокур. По словам Цокура, Лобоцкий увлекался рыбалкой, любил читать книги и часто проявлял детскую непосредственность.

«У нас с ним всегда были чудесные истории, даже в зрелом возрасте. Я мог где-нибудь крикнуть: «Лобоцкий!», а он отвечал мне тем же. Молодые артисты удивлялись, что народный артист ведет себя как мальчишка, но он всегда оставался таким. Он был охотником, рыбаком, любил читать в тишине, но мог мгновенно переключиться на мальчишеские шалости», — рассказал Цокур.

Ранее заслуженная артистка России Александра Ровенских отметила особый талант и внутреннее благородство Лобоцкого. Актриса Светлана Немоляева вспоминала, что в последние месяцы жизни из-за тяжелой болезни Лобоцкий практически ни с кем не общался.

