Актер Аль Пачино встретился с папой римским Львом XIV

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сегодня в 20:24

Легендарный актер из «Крестного отца» Аль Пачино посетил Ватикан для встречи с новоизбранным папой римским Львом XIV. На встрече стороны обсуждали кинопроект о знаменитой итальянской автомобильной династии, пишет РБК .

Продюсер Андреа Иерволино, сопровождавший Аль Пачино, заявил, что глубоко тронут состоявшейся встречей с папой римским. По его мнению, фильм «Мазерати: Братья» отражает ценности единства, взаимного уважения и совместного стремления к целям.

Права на прокат новой картины в Северной Америке приобрела компания Magenta Light Studios. Она покажет новый фильм с Аль Пачино в более чем двух тысячах кинотеатров США и Канады.

Стоит отметить, что Аль Пачино стал первым актером, который встретился с новым папой римским.

Ранее сообщалось, что новый папа римский официально вступил в должность в конце мая 2025 года. Позднее он провел первый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.