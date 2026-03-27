Аферисты обманули Мишу Литвина на 50 тыс долларов при попытке вернуть Instagram*

Аферисты обманули блогера Мишу Литвина на 50 тыс. долларов, когда тот хотел вернуть украденный аккаунт в Instagram*. После взлома он обратился в прокуратуру и написал заявление, сообщает « 112 ».

При этом иные блогеры, которых тоже взламывали, дали совет Литвину — перевести хакеру деньги. Он отметил, что цена восстановления аккаунта зависит от числа подписчиков.

Блогер подчеркнул, что хакер запросил от него рекордную сумму. Литвин перевел 50 тыс. долларов, но профиль ему до сих пор не вернули.

Звезда допускает, что взломами известных личностей занимаются одни и те же злоумышленники.

Аккаунт Литвина в Instagram* взломали 26 марта. Теперь в профиле публикуют вредоносные ссылки. Литвин выложил обращение в соцсетях к подписчикам и призвал не переходить по ним.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

