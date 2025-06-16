Адвокат рассказал, могут ли Седокову преследовать по закону из-за смерти Тиммы

«У Седоковой профессиональная команда юристов, поэтому все юридические сомнения устранены. Стоит напомнить что, помимо пиара, нужно как-то еще работать, а не щеки дуть. Анна всегда может рассчитывать на мою поддержку. Эта тема закрыта и нападки на Анну давно пора прекратить», — заявил специалист.

Адвокат Екатерина Гордон также придерживается мнения о том, что Седоковой можно не бояться серьезного преследования по закону. Она отказалась рассматривать состав преступления по статье о доведении до самоубийства после суицида бывшего мужа певицы. По мнению эксперта, в действиях Седоковой не просматривается преступность.

При этом Гордон не отрицала, что имеет личную неприязнь к артистке и позволяла себе ранее негативные высказывания в ее сторону. Тогда она предполагала, что Янис мог изменять жене с бывшей участницей «ВИА Гры», что и наводило ее на сомнения.