9 июня на телеканале RT стартует шоу «Эффект Санчеса» с Мединским

«Эффект Санчеса» — программа, которая бросит вызов традиционным западным нарративам. Рик будет высказывать свою точку зрения относительно определенных событий и обсуждать это с гостями шоу. Уже в первом выпуске он проведет беседу с помощником президента России Владимиром Мединским. Передача будет идти на английском и испанском с понедельника по четверг, а премьеру можно будете посмотреть в 17:30 по московскому времени 9 июня.

Стоит напомнить, что за всю свою карьеру Рик работал на CNN, MSNBC и Fox, но разочаровался в американском истеблишменте, из-за чего переехал в Россию. Также Санчес является лауреатом премий «Эмми» и Peabody, он брал интервью у четырех американских президентов, Фиделя Кастро, Михаила Горбачева и других выдающихся политиков.

В 2019 году из-за цензуры, предвзятости в подачи информации в крупных американских медиа Рик стал работать на RT. В 2024 году он уже был ведущим собственной программы, но из-за санкций против телеканала вскоре был вынужден уволиться. Так, в 2025 году Санчес переехал в Москву, чтобы продолжить работу в России. Для него информирование общества альтернативным западным СМИ точкам зрения является долгом.

«Когда разрешено рассказывать только одну сторону истории, я начинаю копать глубже. Если Москва теперь под запретом, то именно туда мне и нужно. Ведь правда чаще всего скрывается именно там, куда нам не велят заглядывать», — заявил ведущий.