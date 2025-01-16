8,5 млн покупателей посетили московские ярмарки в 2024 году

В 2024 году столичные ярмарки пользовались большой популярностью. Их посетили 8,5 млн покупателей, это на 2 млн человек больше, чем в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге .

Объем реализованной продукции составил 16 тыс. тонн. Он вырос на 37%.

Порядка 130 площадок, на которых разметили ярмарки, расположены в жилых районах. Они находятся недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта. Торговля на межрегиональных ярмарках осуществляется каждый день, кроме понедельника.

По пятницам, субботам и воскресеньям проводятся ярмарки выходного дня. В оригинальных павильонах гости ярмарок могут отдохнуть всей семьей, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, заняться спортом, приобрести продукты из более чем 40 регионов России и т. д.

Для получения места на межрегиональной ярмарке нужно заполнить и отправить анкету в ГБУ «Московские ярмарки». Чтобы принять участие в ярмарке выходного дня, нужно подать заявку на портале mos.ru. Для поставщиков участие бесплатное.

Ранее стало известно, что молодильные яблоки и винтажные сервизы можно купить на зимних ярмарках столицы. Они продолжают работать в рамках «Зимы в Москве».