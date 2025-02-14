82-летний праправнук Пушкина заинтересовался фильмом с Юрой Борисовым

О данной киноленте потомок драматурга узнал неделю назад. До этого он даже не подозревал о съемках «Пророка».

Александр Александрович отметил, что ему было бы интересно посмотреть фильм. Он хотел бы дать ему свою оценку. Также праправнук Пушкина сообщил, что ничего не знал об актере Юре Борисове, который исполнил роль великого писателя, так как живет в Брюсселе.

Александр Александрович признался, что ему трудно следить за кинолентами, которые выпускают на родине, но ему всегда интересны проекты, которые снимают о Пушкине.

Ранее Борисов в образе поэта посетил метрополитен Москвы. Он дарил девушкам цветы.

Актер был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Анора». Он поборется за статуэтку в категории «Лучшая роль второго плана»