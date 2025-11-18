63-летний Андрис Лиепа тайно обвенчался с новой избранницей в Москве

Балетмейстер Андрис Лиепа после скандального развода, который случился более 10 лет назад, держал свою личную жизнь в тайне. Поэтому для многих его поклонников стал сюрпризом тот факт, что народный артист РФ обвенчался с помощницей настоятеля московского храма, сообщает «СтарХит» .

Новую избранницу 63-летнего Лиепы зовут Алла. Артист познакомился с ней в столичном храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Девушка работала помощницей настоятеля по социальному служению, а Андрис был прихожанином.

Спустя время влюбленные решили тайно обвенчаться в этом же храме. Службу по такому случаю провел сам настоятель — протоиерей Николай Балашов, ему сослужило духовенство. Также на венчании присутствовало много прихожан.

Известно, что Алла взяла фамилию супруга. Она покинула штат сотрудников храма.

Этот брак стал для Лиепы четвертым. Первой его женой была артистка балета Большого театра Людмила Семеняка, второй — гражданка США. Но оба этих брака были недолгими.

Более крепкий союз сложился у артиста с балериной Мариинки Екатериной Катковской. В этом браке у пары появилась на свет дочь Ксения. Супруги развелись в 2012 году со скандалом.

Между тем другая звездная пара, Джиган и Оксана Самойлова, продолжают бракоразводный процесс. Блогер и бизнесвумен заявила, что не намерена мириться с рэпером.

