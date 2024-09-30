30 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

30 сентября отмечают несколько праздников — День интернета в России, День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, День сил специального назначения Росгвардии и Международный день перевода.

День интернета в России

Эту дату отмечают каждый год 30 сентября. Появился праздник в 1998 году.

Именно в этот день компания из Москвы IT infoart Stars предложила провести перепись «населения интернета». Согласно ей, к 1998 году Сетью в РФ уже пользовались миллион человек.

День интернета в первый раз отметили в «Президент-отеле» в столице. Мероприятие посещали компьютерные компании, информационные агентства и другие игроки рынка.

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ

В России с 2023 года отмечают воссоединение четырех новых регионов с РФ, которое произошло в 2022-м. Памятная дата учреждена федеральным законом.

Праздник появился 19 сентября 2023 года. Дата войдет в новейшую историю России, как день принятия четырех новых регионов в состав РФ. Они имеют такие же права, как и другие субъекты РФ.

Воссоединение с Россией прошло после референдума о самоопределении. Более 90% населения каждого региона высказались за включение в состав РФ.

День сил специального назначения Росгвардии

Эта дата — профессиональный праздник для мужчин, которые служат в спецназе Росгвардии. Его учредили 8 ноября 2017 года.

Современный спецназ Росгвардии был официально учрежден 30 сентября 2016 года. Его участники следят за тем, чтобы никто не нарушал общественный порядок, обеспечивают безопасность людей. Также они проводят задержание преступников и выполняют другие задачи. В работе Росгвардия сотрудничает с представителями других ведомств.

Международный день перевода

Эту дату отмечают во всем мире. Международный день переводчика — профессиональный праздник у всех, кто знает иностранные языки.

Праздник был учрежден в 2017 году. Генассамблея ООН образовала памятную дату, отметив, что переводчики помогают объединить народ воедино.

Дату учредили, чтобы напомнить — профессиональный перевод не просто ремесло. Он играет важную роль в достижении целей, а также соблюдении принципов ООН.

Именины

30 сентября именины у Ирины, Дмитрия, Ивана, Веры, Ильи, Александры, Мирона, Надежды, Софии, Павла, Любви, Ирины и Зиновия.