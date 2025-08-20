250 тыс руб за шоколадку: Игорь Николаев подал в суд на предпринимательницу

Игорь Николаев отсудил у бизнесменки из Уфы 25 тыс рублей за дизайн на шоколаде

Народный артист России Игорь Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тыс. рублей за шоколадку с котом, похожим на него, и надписью: «Выпьем за любовь». Исполнителю могло не понравиться, что у животного в руке находится бокал, сообщает SHOT .

Николаев с зимы борется с селлерами на маркетплейсах, которые применяют запатентованную им фразу «Выпьем за любовь». Иски получили все, кто указывает слова его песни на различных видах товаров.

Со штрафом столкнулась и предпринимательница из Уфы Алия Н. Она продавала шоколадки с котами на разных маркетплейсах. Каждая стоила до 570 рублей.

Сначала Николаев просил Алию Н. заплатить ему 250 тыс. рублей. Однако Арбитражный суд Республики Башкортостан посчитал, что цифра слишком завышена.

Уфимке нужно будет заплатить только 25 тыс. рублей за то, что нарушила исключительные права на товарный знак. Шоколадки из продажи убрали.