2 млн рублей за концерт: Николай Носков готов активно выступать после инсульта

Популярный российский певец Николай Носков, несмотря на проблемы со здоровьем, возобновляет концертную деятельность, но с оговорками — каждый выход на сцену теперь зависит от его самочувствия, сообщает Mash .

Сейчас состояние Носкова, ранее перенесшего инсульт, остается стабильным, но сохраняются скачки давления. Несмотря на это, он активно составляет концертный график.

За 45-минутное выступление исполнитель запрашивает 2 млн рублей в Москве и от 2,5 млн — в регионах. При этом организаторы предупреждают о возможной отмене концерта в последний момент из-за плохого самочувствия народного артиста. Окончательное решение принимается утром в день мероприятия.

Райдер у 65-летнего исполнителя хита «Я люблю тебя, это здорово» весьма скромный. В гримерке должны быть: фрукты и легкие закуски, чай, кофе и соки, а также бутылка красного итальянского или французского вина.

К трансферу требования жесткие. Исполнитель передвигается только на иномарках не старше 3 лет: Mercedes V-класс, BMW или Audi с багажником для инвалидного кресла. В самолете нужен бизнес-класс, в поезде — люкс или купе.