2 млн рублей за концерт: Николай Носков готов активно выступать после инсульта
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Популярный российский певец Николай Носков, несмотря на проблемы со здоровьем, возобновляет концертную деятельность, но с оговорками — каждый выход на сцену теперь зависит от его самочувствия, сообщает Mash.
Сейчас состояние Носкова, ранее перенесшего инсульт, остается стабильным, но сохраняются скачки давления. Несмотря на это, он активно составляет концертный график.
За 45-минутное выступление исполнитель запрашивает 2 млн рублей в Москве и от 2,5 млн — в регионах. При этом организаторы предупреждают о возможной отмене концерта в последний момент из-за плохого самочувствия народного артиста. Окончательное решение принимается утром в день мероприятия.
Райдер у 65-летнего исполнителя хита «Я люблю тебя, это здорово» весьма скромный. В гримерке должны быть: фрукты и легкие закуски, чай, кофе и соки, а также бутылка красного итальянского или французского вина.
К трансферу требования жесткие. Исполнитель передвигается только на иномарках не старше 3 лет: Mercedes V-класс, BMW или Audi с багажником для инвалидного кресла. В самолете нужен бизнес-класс, в поезде — люкс или купе.