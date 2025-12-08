18 миллионов: суд обязал киностудию выплатить актеру Федорову гонорар и штраф

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Петра Федорова к киностудии «20/20» о невыплате гонорара за пилотный эпизод сериала. Теперь актер получит 18 миллионов рублей за невыплаченный гонорар, сообщает Постньюс .

Как следует из материалов дела, Федоров подал иск в судебные органы в связи с тем, что кинокомпания не произвела обещанные контрактом выплаты за его роль в телесериале. Реализация сериала была приостановлена после создания пилотной серии: она была отснята, но дальнейшее производство было прекращено, и актер не получил гонорар.

Судебный процесс длился несколько месяцев, в течение которых обе стороны представляли заявления, прошения и отзывы.

4 декабря требования Федорова были удовлетворены, и сумма компенсации составила 18 миллионов рублей. Данное решение пока не является окончательным, поскольку ответчик имеет право подать апелляцию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.