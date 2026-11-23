Жители Подмосковья получили более 41 млн руб на открытие своего дела

Более 200 жителей Московской области открыли свое дело в 2026 году при поддержке Кадрового центра региона. Общая сумма выплат превысила 41 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Безработные жители Подмосковья, состоящие на учете в Кадровом центре, могут получить 190 632 рубля на открытие бизнеса. Средства разрешено направить на реализацию бизнес-плана, включая покупку оборудования и другие стартовые расходы.

По словам министра социального развития региона Андрея Кирюхина, среди получателей есть участники спецоперации и их близкие. В 2026 году пять участников СВО и один член семьи получили более 1,13 млн рублей.

В пятерку популярных направлений вошли косметология и парикмахерские услуги, пошив одежды, ремонт и отделка помещений, фотография и фотопечать, а также 3D-печать.

«Мы начинаем с оценки готовности человека к предпринимательству, консультируем по вопросам организации работы, сопровождаем подготовку бизнес-плана», — рассказала заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева.

Анна Миронова много лет работала в логистике и вязала для близких, а затем стала принимать заказы. После сокращения она обратилась в центр, получила поддержку, зарегистрировалась как самозанятая и освоила машинное вязание. Сейчас у нее есть постоянные клиенты.

Ольга Погонина из Пушкино 16 лет работала юристом, в том числе в системе министерства обороны и Объединенной двигателестроительной корпорации. После гибели мужа на СВО ей стало трудно совмещать работу в Москве с воспитанием двух сыновей. Подходящей вакансии рядом с домом не нашлось.

Центр помог Ольге подготовить бизнес-план и оформить выплату. Она арендовала помещение, купила офисную технику и материалы. В августе 2026 года Ольга открыла юридический кабинет в Пушкино. Она консультирует по семейным и жилищным спорам, военному праву, включая вопросы СВО, и планирует собрать команду юристов.

Для получения выплаты нужно обратиться в Кадровый центр, зарегистрироваться безработным, пройти оценку готовности к предпринимательству и подготовить бизнес-план. Сотрудники сопровождают оформление документов на каждом этапе.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.