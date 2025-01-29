Жители Подмосковья купили свыше 7 тыс тонн яблок в декабре

В декабре жители Подмосковья купили 7 476 288,43 кг яблок. В среднем в день приобреталось более 240 тыс. килограмм, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Яблоки обладают знакомым нам с детства ароматом, множеством полезных свойств и незабываемым вкусом. Они содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему, и являются источником клетчатки, способствующей нормализации пищеварения.

Одним из лидеров по производству данного фрукта в прошлом году стал городской округ Луховицы — на полях ЗАО «Совхоз имени В. И. Ленина» было собрано более 300 тонн. Также яблоки выращивались предприятиями Чехова, Ступина, Воскресенска, Истры и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.