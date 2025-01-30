Жители Подмосковья купили свыше 420 тыс килограмм сгущенки в декабре

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что за декабрь жители Подмосковья купили 420 588,76 килограмм сгущенки. В среднем приобреталось более 13,5 тыс. килограмм в день, сообщает пресс-служба ведомства.

Сгущенное молоко — настоящая кулинарная классика, которая завоевала сердца людей по всему миру. С самого детства многие из нас помнят, как сладкое лакомство с характерным вкусом добавлялось в чай, кофе или использовалось в различных десертах. В кулинарии продукт часто используется для приготовления тортов, пирожных, пудингов, муссов, мороженого и печенья.

Продукт представлен на прилавках в большом ассортименте и по доступной цене, что делает его привлекательным для многих покупателей. Сгущенка вдохновляет на создание новых рецептов и кулинарных экспериментов, что также способствует ее популярности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.