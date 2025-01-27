Жители Подмосковья купили более 3 млн литров молока в декабре

В прошлом месяце жители Подмосковья купили 3,2 млн литров молока жирностью 2,5%, что является оптимальным выбором для здоровья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Коровье молоко — полезный продукт, входящий в рацион многих россиян на ежедневной основе и содержащий широкий комплекс витаминов и минералов. В нем содержится кальций, необходимый для роста и развития костей, белок для строительства и восстановления мышечной ткани и витамин D для правильной работы иммунной системы.

На прилавках магазинов представлена продукция как производителей со всей страны, так и подмосковных предприятий, ведущими из которых являются: ООО «Ступинская Нива», племзавод «Пойма» — филиал ФНЦ «ВИК им В. Р. Вильямса», АО «Агрофирма «Сосновка», АО «Племзавод «Повадино» и ООО «Мясо-Молоко-Ресурс».

Для аграриев данного направления действует ряд мер поддержки. В декабре 2024 года молочное скотоводство включено в число приоритетных направлений льготного кредитования — теперь молочные предприятия смогут воспользоваться займами по сниженным ставкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.