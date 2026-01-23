Жители Орехово-Зуевского округа выбирают проекты для финансирования в 2026 году

Жители Орехово-Зуевского округа могут проголосовать за проекты инициативного бюджетирования на 2026 год на портале «Добродел». Голосование продлится до 1 февраля, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Инициативное бюджетирование позволяет жителям Орехово-Зуевского округа самостоятельно определять, какие проекты будут реализованы в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта. В 2025 году в округе завершили 19 проектов, включая ремонт образовательных учреждений, закупку оборудования и обновление мебели.

В 2026 году перечень проектов формируется с учетом мнения жителей. Среди предложенных инициатив — поставка экспозиционного оборудования для музея Демиховского лицея, интерактивного образовательного пола для школы № 20, информационно-компьютерного оборудования для Куровской гимназии, витрин для музея Авсюнинской школы, а также оснащение актового зала Дрезненской школы № 1 современным оборудованием.

Кроме того, планируется закупка спортивного инвентаря для спортивной школы «Спартак-Орехово» и интерактивных панелей для Ликино-Дулевской гимназии. Ознакомиться с полным списком проектов и принять участие в голосовании можно на портале «Добродел» до 1 февраля.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.