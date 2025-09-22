Жители Московского региона получат возможность обменять мелочь на банкноты

Москвичи и жители Подмосковья могут обменять накопившуюся мелочь на банкноты в банках и сетевых магазинах. Также в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на счет, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

В осеннюю монетную неделю, которая проходит по всей России с 22 сентября по 4 октября, в Московском регионе монеты готовы принять более 3 тыс. точек, среди которых 248 офисов банков.

За более подробной информацией граждане могут обращаться на сайт монетнаянеделя.рф, где можно выбрать на карте наиболее удобный пункт приема и уточнить условия. Там же есть калькулятор, который поможет посчитать вес и общую сумму накопленной мелочи, чтобы понять, на сколько пополнится личный или семейный бюджет.

В ЦБ напомнили, что монетная неделя проходит в стране два раза в год.

«Весной жители Московского региона принесли в банки почти 23,5 т мелочи: более 5,5 млн монет на сумму свыше 22,1 млн рублей. В столице в оборот вернули более 9,3 млн рублей монетами, а в Подмосковье — более 12,8 млн рублей. Чаще остальных приносили на обмен 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. Кроме того, жители столицы и Подмосковья достали из копилок более 147 тыс. однокопеечных и 990 юбилейных 25-рублевых монет», — сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.