Жертвы мошенников получили шанс избавиться от взятых кредитов

Часто обманутые мошенниками россияне отдают им не только собственные деньги, но еще берут кредиты на крупную сумму. которую потом не могут выплачивать. Выходом из положения может стать бесплатная процедура внесудебного банкротства, сообщает «Российская газета» .

Каждый год кибермошенники похищают у жителей страны по 15-16 млрд рублей. Эту сумму можно сравнить с бюджетами крупных отечественных городов. Несмотря на принимаемые властями и силовиками меры, количество жертв аферистов продолжает увеличиваться.

С сентября 2020 года в РФ начали применять упрощенный механизм внесудебного банкротства. Такая процедура предназначена для людей с небольшим размером активов или их отсутствием. Важным преимуществом внесудебного банкротства является то, что его можно инициировать через МФЦ, а сама процедура бесплатная.

Как рассказал первый заместитель министра экономического развития Ильи Торосова, за время действия в стране внесудебного банкротства было запущено свыше 63 тыс. процедур. Из них 37 тыс. окончены, всего россияне списали 14,7 млрд рублей.

По его словам, в 2023 году министерство по поручению главы государства Владимира Путина проработало вопрос расширения условий для данной процедуры.

«У этих изменений был значимый эффект. За 10 месяцев, с тех пор как в ноябре 2023 года заработали новые критерии внесудебного банкротства, такой процедурой воспользовались более 40 тыс. граждан. Половина из них — пенсионеры», — отметил Торосов.

В Минэкономразвития пояснили, что использовать внесудебного банкротства могут не все должники, а лишь те, которые соответствуют ряду условий. Так, долг должен быть от 25 тыс. до 1 млн рублей, а штрафы и пени не учитываются, также хотя бы один из кредиторов должен обратиться в суд, получить исполнительный документ и передать судебным приставам, банку, а также другие условия.