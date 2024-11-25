Женщины-предприниматели обсудили вопросы развития бизнеса в Подмосковье

«Женское движение Единой России» завершило неделю женского предпринимательства. Финальным мероприятием стала встреча в Коломне. Координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обсудила с участницами актуальные вопросы развития бизнеса, его социальную направленность. Особое внимание на встрече было уделено мерам поддержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

19 ноября в рамках Дня женского предпринимательства актив партийного проекта «Женское движение Единой России» дал старт встречам с женщинами-предпринимателями, которые помимо успешного бизнеса ведут еще и большую социальную работу, направленную на развитие городских округов, Московской области, а также помогают участникам специальной военной операции. Всего прошло более 50 таких мероприятий.

В Коломне координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова пообщалась с местным бизнесом, девушками, которые давно и эффективно взаимодействуют с органами власти, пользуются существующими мерами поддержки, а также теми, кто в сферу предпринимательства только начал погружаться.

«Сегодня была невероятная встреча. Все такие молодые, активные и социально ориентированные. Всегда полезно встречаться, обмениваться энергией, опытом. Я рассказала про свою работу, женщины поделились своим опытом. Многое забрала с собой как домашнее задание. Будем обсуждать с коллегами в Правительстве, как улучшить жизнь наших детей. Если конкретно — поступил запрос на трудоустройство подростков», — сказала Ксения Мишонова.

На мероприятии также присутствовал секретарь местного отделения партии, глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Женщины-предприниматели играют важную роль в современном бизнесе несмотря на то, что их путь к успеху часто оказывается сложнее, чем у мужчин. В нашем округе женщины-предприниматели работают в самых разных сферах — от производства кондитерских изделий до создания медицинских товаров, от изготовления пряжи до выпуска техники. В Подмосковье действует много программ, направленных на предоставление грантов, кредитов и консультативной помощи женщинам, начинающим свой бизнес. Также развиваются сети взаимопомощи и обмен опытом среди самих предпринимательниц. Это позволяет женщинам добиваться успеха в бизнесе», — сказал Александр Гречищев.

Во встрече приняла участие директор салона красоты «Орхидея» и куратор АНО «Центр помощи детям и их родителям «Всем миром» Елена Гуськова.

«Считаю для себя очень важным помимо предпринимательской деятельности, заниматься помощью людям. Мы помогаем женщинам и их детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Обеспечиваем временным проживанием, питанием, оказываем психологическую поддержку. Своим подопечным стараемся содействовать с трудоустройством, чтобы они как можно скорее справились с эмоциональными трудностями и смогли начать новую жизнь», — поделилась Елена Гуськова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.