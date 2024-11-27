Зеленые облигации Москвы вошли в число лучших российских инновационных практик

Департамент экономической политики и развития Москвы стал победителем первого Всероссийского конкурса управленческих инноваций в номинации «Практики в сфере развития отраслей экономики», рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Столица представила проект выпуска зеленых облигаций Москвы. Столица стала первым регионом РФ, который занялся выпуском зеленых облигаций. Они направлены на развитие экологичных видов общественного транспорта.

«Благодаря двум выпускам в столице отремонтировано и построено 48 км путей, 21 станция Большой кольцевой линии метро и приобретено более 450 электробусов. Эти проекты суммарно обеспечивают сокращение выбросов загрязняющих веществ от личного и общественного автотранспорта почти на 1 тысячу тонн каждый год, а сокращение выбросов углекислого газа — на 42 тысячи тонн в год», — объяснила Багреева.

Соответствие зеленых облигаций столицы принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента подтверждено кредитным рейтинговым агентством «Эксперт РА». Облигации вошли в перечень выпусков финансовых инструментов устойчивого развития РФ, который по поручению правительства России ведет государственная корпорация ВЭБ.РФ.

Конкурс был организован Финансовым университетом при правительстве РФ, Центром управленческих инноваций издательского дома «Бюджет» и Союзом развития государственных финансов. Его цель — определение лучших органов федеральной, региональной и муниципальной власти России по внедрению инноваций в государственном и муниципальном управлении.

Проекты участников оценивались в 11 номинациях: «Практики повышения эффективности деятельности органов власти», «Практики внедрения цифровых технологий в управлении», «Практики развития кадрового потенциала органов власти», «Практики развития городского хозяйства и ЖКХ», «Практики развития транспорта» и другие.