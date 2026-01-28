Завод подшипников в ОЭЗ «Дубна» установил новое оборудование для увеличения производства

Завод автомобильных подшипников № 1 в особой экономической зоне «Дубна» ввел в эксплуатацию бесцентрово-шлифовальный станок для повышения качества продукции и увеличения производительности, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Завод автомобильных подшипников № 1 (ЗАП №1) в ОЭЗ «Дубна» установил новое специализированное оборудование — бесцентрово-шлифовальный станок. Благодаря этому предприятию удастся повысить качество выпускаемых подшипников и увеличить объем производства.

Общий объем инвестиций в проект составляет 312 млн рублей. На предприятии планируется создать до 60 рабочих мест. К 2028 году завод намерен выпускать до 1,3 млн подшипников ежегодно, сообщил генеральный директор ЗАП №1 Сергей Ненадкевич.

Новое оборудование позволит снизить нагрузку на существующие линии и ускорить обработку наружных колец подшипников, а также выполнять суперфинишную полировку. В настоящее время завершаются монтажно-пусковые работы.

В рамках технического переоснащения завода планируется запуск дополнительных линий шлифовки и расширение ассортимента за счет производства трех новых типоразмеров подшипников. К 2028 году предприятие рассчитывает занять 10% отечественного рынка ступичных подшипников под маркой «ЗАП №1».

Завершение строительства второй очереди завода запланировано на конец 2026 года. После ввода объекта в эксплуатацию начнется запуск собственного заготовительного производства, что позволит снизить зависимость от сторонних поставщиков комплектующих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.