Завод по производству сухих строительных смесей открыли в Воскресенске

Завод по производству сухих строительных смесей открыли в подмосковном Воскресенске. Запуск завода сухих строительных смесей — важный этап реализации кластерной стратегии компании в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня состоялась церемония открытия завода сухих строительных смесей на территории производственного кластера Цементум в Воскресенске. В ходе мероприятия представители компании провели экскурсию по заводу. Вместе с руководством обсудили стратегические планы развития», — написал на совей странице в Telegram-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

На базе цементного завода компания создает промышленный кластер, который будет выпускать высококачественную продукцию, востребованную строительным комплексом для реализации как региональных проектов, так и национальных проектов федерального значения.

В течение 2024 года планируется нарастить объемы производства цемента и сухих смесей как за счет увеличения выработки в карьере, так и за счет стабильной работы оборудования. Отдельные проекты по максимизации объемов производства уже завершены или находятся в стадии реализации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев указал, что экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — сказал Воробьев.