Зависимость экономики РФ от экспорта товаров и услуг стала рекордно низкой

Экономика России стала меньше зависеть от доходов от экспорта товаров и услуг. Этот показатель стал рекордно низким по итогам 2024 год, оказавшись на уровне 21,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и Банка России.

В прошлом году Россия экспортировала товаров на 476,1 млрд долларов. Из них 433,9 млрд пришлись на поставки в другие страны, а еще 42,2 млрд — на услуги.

Всего экспорт вырос на 2,2%. При этом в денежном выражении его доля упала до 21,9% от ВВП страны. В 2023 году она составляла 22,6%.

Благодаря таким показателям в 2024 году Россия показала рекордно низкое значение зависимости от экспорта с 1994 года. Максимальная зависимость фиксировалась в 1999–2000 годах.

Снижение доли экспорта в ВВП объясняют ростом экономики и внутреннего рынка. По словам экспертов, Россия стала более самодостаточной.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности. Он назвал этот результат общей работы коллективов предприятий.