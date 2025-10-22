Зарплаты в России перестали резко расти и входят в фазу «нормализации»

Период резкого роста зарплат сменился фазой умеренной «нормализации». Зарплатные ожидания соискателей и предложения работодателей в 2025 году практически сравнялись после «зарплатной гонки» 2023–2024 годов, следует из аналитического дайджеста Авито Работа по итогам III квартала 2025 года.

Пик роста зарплатных предложений, наблюдавшийся в 2023–2024 годах, сменился сдержанными темпами в 2025 году. Зарплатные ожидания соискателей практически сравнялись с предложениями рынка.

Экономисты прогнозируют, что с этого момента зарплаты будут расти умеренными темпами, как это было до скачка предыдущих двух лет.