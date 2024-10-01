Зарплаты работникам федеральных учреждений повысили на 5,1%

С 1 октября на 5,1% проиндексирована оплата труда работников федеральных госучреждений в России, сообщается на сайте Госдумы.

Оплата труда повышается у медицинских работников клинических центров, преподавателей федеральных вузов, работников гидрометеорологической службы, а еще у тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры и т. д. Еще это касается гражданского персонала силовых ведомств страны.

Это будет сделано за счет средств федбюджета. Соответствующее распоряжение в августе этого года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, вырастают пенсии у россиян, которые в сентябре отметили 80-летие. Для них в два раза повысилась фиксированная выплата, которая ранее составляла 8134,88 рубля.