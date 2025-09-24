Зарплаты президента и премьера повысятся на 7,6% с 1 октября

Зарплаты президента России и председателя правительства будут увеличены на 7,6% с 1 октября. Указ об индексации подписал глава государства Владимир Путин, сообщает ТАСС .

В документе сказано, что зарплаты будут повышены в 1,076 раза «в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим государственные должности РФ». Указ был подписан Путиным 24 сентября. Индексация произошла впервые за два года.

Также будут повышены зарплаты вице-премьеров, министров, глав ведомств и других федеральных чиновников. Президент поручил правительству осуществить финансовое обеспечение соответствующих расходов.

Кроме того, на 7,6% с 1 октября Путин повысил зарплаты бюджетников, оклады госслужащих, дипломатов, военных.

Зарплата российского лидера была установлена в 2002 году в размере 63 тыс. рублей. Ее индексировали несколько раз, что в сумме дает около 940 тыс. рублей в месяц.

