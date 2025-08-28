Зарплаты педагогов в Москве повысятся с 1 сентября

Московские учителя с 1 сентября начнут получать повышенные оклады и зарплаты. В среднем выплаты вырастут на 24%, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Градоначальник выступил на ежегодном педагогическом совете. По его словам, на данный момент зарплаты в Москве «несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому».

При этом власти учитывают инфляцию, увеличение цен и т. д. Поэтому было принято решение с 1 сентября повысить и оклады, и зарплату московских педагогов. В своем посте в Telegram-канале Собянин отметил, что на эти цели дополнительно выделено 56 млрд руб.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Ирина Каклюгина добавила, что власти сделают систему оплаты труда более прозрачной и справедливой. Она отметила, что в среднем зарплаты столичных педагогов вырастут на 24%.

Ранее в Москве завершили реконструкцию корпуса образовательного центра «Протон». С 1 сентября ученики 1–4 классов вернутся в свое здание.