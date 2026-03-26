Зарплаты курьеров в Москве превысили доходы специалистов с дипломом

Зарплаты курьеров в Москве демонстрируют устойчивый рост и уже превышают доходы специалистов с высшим образованием, сообщает «Коммерсант» .

Согласно данным онлайн-платформы для поиска работы и подбора персонала SuperJob, средний месячный доход курьеров достигает 137 тыс. рублей, что на 12% превышает заработок москвичей с высшим образованием и на 27% — доход квалифицированных специалистов без диплома.

По данным исследования, за год доходы курьеров увеличились на 5%, а в период с января по март текущего года они выросли еще на 10%, что было связано с сезонным повышением спроса.

Эксперты утверждают, что рынок курьерских услуг растет из-за высокого спроса на оперативную логистику со стороны бизнеса. Зарплаты в этой сфере уже выше, чем у многих профессий с длительным обучением.

Ранее Роскачество заявило о нехватке специалистов в рабочих и инженерных профессиях. Зарплаты продолжают расти из-за острой нехватки кадров.

