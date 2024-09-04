Зарплата сотрудников промпредприятий в Москве выросла почти на 20% с начала года

Среднемесячная заработная плата сотрудников обрабатывающих производств Москвы с начала 2024 года увеличилась в 1,2 раза, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В городской промышленности наиболее большие заработные платы приходят работникам микроэлектронной отрасли, автомобилестроения, кабельной промышленности и производства стройматериалов.

«Каждый год в столице реализуются десятки инвестпроектов, открываются новые производства, которые обеспечивают столицу новыми рабочими местами. Только за первое полугодие этого года зарплаты сотрудников обрабатывающих производств в столице выросли почти на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года: со 107 тыс. рублей до более 129 тыс. рублей», — сказал Ликсутов.

С каждым годом растет спрос на высококвалифицированные кадры. Компании открывают тысячи вакансий, предоставляя гарантии и достойное финансовое поощрение.

«Повышение заработной платы сотрудников промышленных предприятий говорит об увеличении выручки компаний, ее развитии. Рекордный рост продемонстрировали предприятия пищевой промышленности, микроэлектронной отрасли, автомобилестроения, кабельной промышленности, производства стройматериалов. В этих отраслях среднемесячная зарплата сотрудников увеличилась на 23-44%. Для удовлетворения спроса предприятий на высококвалифицированные инженерные кадры мы в 2021 году запустили „Московскую техническую школу“», — добавил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

О значимости высококвалифицированных кадров рассказали московские компании. Ведущее предприятие в микроэлектронике — «Микрон» — помимо высокой заработной платы, предоставляет сотрудникам комфортные условия труда.

«Микроэлектроника сейчас активно развивается, и „Микрон“ заинтересован в инженерных кадрах. На заводе действует система наставничества, есть возможность роста, развития и обучения на предприятии. Коллективный договор „Микрона“ включает широкий спектр мотивационных опций для всех категорий сотрудников: для иногородних предусмотрена компенсация на оплату съемного жилья, сотрудникам, которые работают в ночные смены, — компенсация обедов. После 6 месяцев работы предоставляется страховка ДМС», — сообщила директор по персоналу АО «Микрон» Евгения Хомутская.

В НПП «Итэлма» предусмотрена аттестация, где сотрудник может повышать свою профессиональную категорию. Также работает система регламентированных коммуникаций — раз в квартал руководитель беседует с сотрудником и выясняет его проблемы, настроение, идеи.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши специалисты постоянно развивались, поэтому организовываем для них тематическое обучение, всевозможные тренинги для прокачки софт-скиллов и по заявкам руководителей направляем сотрудников на профессиональные курсы. Вместе с ведущими специалистами компании будем развивать компетенции студентов и ждать их к нам на работу», — заключил HR-директор НПП «Итэлма» Александр Пенский.