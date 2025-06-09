Запущен индекс биткоина: фондовый рынок РФ следует новейшим мировым трендам

Аналитик Ли: запуск индекса биткоина на Мосбирже не отразится на курсе крипты

Мосбиржа с 10 июня будет рассчитывать и публиковать индекс биткоина, что является серьезным позитивным шагом для российского фондового рынка, который в данном случае следует мировым тенденциям, заявил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

«Это большой шаг для российского фондового рынка, который следует новейшим мировым тенденциям. Теперь квалифицированные инвесторы получат доступ к криптовалютному рынку посредством производного инструмента», — отметил аналитик.

Но с точки зрения влияния запуска на курс биткоина в мировом масштабе вряд ли какие-то эффекты будут заметны, добавил он.

«Хотя российские инвесторы имеют, по различным оценкам, весомый вклад в биткоин и крипторынок, в случае с Мосбиржей идет речь только о небольшой части инвесторов и очень скромной ликвидности. Поэтому вряд ли курс как-либо отреагирует. Большинство российских инвесторов уже торгует криптовалютами на мировых криптобиржах», — прокомментировал Ли.