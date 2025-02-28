Запрети себе кредит: эксперт рассказал о новой финансовой схеме

Председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза прокомментировал новую финансовую схему для россиян: с марта можно самостоятельно запретить оформление кредитов на свое имя, установив самозапрет в кредитной истории.

«На самом деле такая техника уже работает во многих банках. Если хочешь, можешь запретить себе выдачу кредита. В результате без появления в банке и отмены запрета ты не можешь получить кредит ни в какой форме», — заявил Гамза в эфире радио Sputnik.

По его словам, особенно актуальна новая мера для пенсионеров: они наиболее уязвимы для мошенников. Он также предлагает считать мошенничество, направленное на людей пожилого возраста, преступлением с отягчающими обстоятельствами. Это поможет сократить число печальных ситуаций.

Для оформления самозапрета на кредит можно заполнить соответствующий шаблон на портале «Госуслуги».