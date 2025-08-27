Запрет на экспорт российского бензина продлен на 2 месяца

сегодня в 18:51

Запрет на экспорт российского бензина продлен до 31 октября

Правительство России продлило запрет на продажу автомобильного бензина за границу до 31 октября 2025 года включительно. В сентябре экспортные ограничения будут касаться всех экспортеров — как производителей, так и непроизводителей нефтепродуктов. С 1 октября запрет для производителей бензина снимут, сообщила пресс-служба кабмина.

«Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — заявили в правительстве.

Нынешний запрет на продажу российского бензина за рубеж действует с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. С начала осени он будет продлен.

Сейчас запрет на продажу топлива для машин распространяется в том числе на экспорт, которым занимаются непосредственные производители нефтепродуктов.