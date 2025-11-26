Заправиться или пообедать: жители Новосибирска жалуются на стоимость бензина

Цены на топливо в Новосибирске пошли на спад после месяцев роста

Жители Новосибирска продолжают жаловаться на цены на бензин, несмотря на уменьшение стоимости топлива за последний месяц, сообщает atas.info .

«До работы — 22 км. В оба конца — 44. Умножьте это на 64 рубля… Я уже третий месяц беру с собой бутерброды из дома, потому что на обед после заправки денег не остается», — рассказала жительница региона Ирина.

В ноябре АИ-92 и АИ-95 подешевели на 60-75 копеек, но одновременно подорожал дизель. В целом указанные марки топлива за год подорожали на 11%.

Литр АИ-92 стоит в области 59,8-60 рублей, АИ-95 — 63,8-64 рубля, цены на дизель приближаются к 78 рублям.

Как заявили в Ассоциации независимых нефтетрейдеров, рынок начинает стабилизоваться: биржевые котировки выравниваются, перебои с поставками почти прекратились. После резкого подорожания на 7,6% в октябре ситуация постепенно меняется. Однако шансов на возвращение к прежним ценам пока нет: с 2022 года АИ-92 подорожал на 36%, дизель — почти на 27,5%.

