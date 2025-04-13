Замглавы МИД России: экономические отношения РФ и КНР могут стать крепче

Российско-китайские отношения могут стать еще крепче на фоне торговых войн, а товарооборот между странами может достичь новых рекордных отметок. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет ТАСС .

Руденко отметил, что сотрудничество России и Китая развивается сразу в нескольких сферах. По его мнению, сложная обстановка на мировых рынках может положительно повлиять на отношения Москвы и Пекина. Замглавы МИД РФ отметил, что на данный момент сложно выделить какую-то одну область отношений между РФ и КНР, которая развивается лучше других. Ситуация в целом развивается плавно и в положительном ключе.

Новая политика президента США Дональда Трампа относительно пошлин на импорт из ряда стран, в том числе из Китая, улучшит позиции для России.

«Я уверен, что перспективы у нас очень хорошие, и мы преодолеем очередную рекордную планку в своем торговом обороте», — подчеркнул замглавы МИД РФ, говоря об отношениях РФ и КНР.

Ранее сообщалось, что инвесторы стали бояться вкладывать средства в активы США из-за повышения пошлин. Они опасаются, что фиксированный доход от вложений сильно пострадает на фоне торговых войн.