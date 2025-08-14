Закрылась компания Киркорова, которая должна была выплатить долги фанаткам

Компания короля российской поп-эстрады Филипа Киркорова, которая должна была выплатить деньги фанаткам за отмененные концерты певца, прекратила работу, сообщает SHOT .

Ранее суд обязал артиста выплатить компенсацию поклонницам из Ростова и Краснодара, которые не попали на выступления Киркорова в 2020 и 2022 годах. Тогда концерты отменили из-за пандемии.

Всего артист оказался должен около 70 тыс. рублей. Суд обязал компанию «Филипп Киркоров корпорейшн» выплатить эти деньги фанаткам. Однако своих средств они так и не дождались.

Оказалось, что певец предоставил недостоверные данные в ЕГРЮЛ о своей компании. Счета фирмы Киркорова заблокированы уже год. Теперь артиста ищет ФССП за невыплаченные долги.

