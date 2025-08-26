Закон о квотах для отечественных товаров введут с 1 марта 2026 года

Минпромторг России вынес на общественное обсуждение масштабный законопроект, который изменит подход к выкладке товаров в магазинах розничных сетей, сообщает ТАСС .

Документ, уже окрещенный в экспертной среде законом о «российской полке», предполагает введение для ритейлеров обязательной квоты на непродовольственные товары отечественного производства.

Согласно тексту инициативы, новые правила должны начать действовать с 1 марта 2026 года. Ключевым требованием для хозяйствующих субъектов станет обязанность обеспечить в торговом зале каждого магазина размещение на полках минимальной доли российских товаров.

Как разъясняется в документе, ритейлеры должны будут отвести под национальные товары определённую часть длины всех обращенных к покупателю фасадов стационарного торгового оборудования. При этом размещать товары предписано на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола — именно эта зона считается наиболее удобной для покупательского восприятия.

Конкретный перечень товарных групп, подпадающих под действие нормы, а также размер минимальной квоты будет впоследствии установлен правительством РФ. Отдельным пунктом законопроекта предусмотрена система поощрений для наиболее активных участников процесса: торговым сетям, которые будут лучшими в продвижении отечественных товаров, присвоят специальный знак «Флагман российской торговли».