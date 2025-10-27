сегодня в 16:03

Захарова: Запад планировал санкциями «порвать» РФ, но «порвался» сам

Государства Запада введением санкций собирались «порвать РФ», но «порвались» сами. Экономические показатели ЕС говорят сами за себя, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время выступления на форуме «Сделано в России». Об этом сообщает ТАСС .

По ее словам, большое количество санкций Запада должно было спровоцировать подрыв экономического развития государства. Однако рестрикции не оказали желаемого эффекта.

Количество введенных санкций против РФ составляет примерно 30 тыс. Несмотря на это, у экономики России получилось адаптироваться. Она устойчивая и растет.

Захарова добавила, что РФ выстраивает критическую инфраструктуру ведения внешнеэкономической деятельности. Это происходит на фоне того, как ключевые компании и банки России оказались в черных списках Запада.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.