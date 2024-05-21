Заботкин: новые данные указывают на длительный период жесткой ДКП

В ЦБ рассказали, что жесткая ДКП будет поддерживаться длительное время

На усиление аргументов в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени указывают данные, которые были оглашены на последнем совете директоров, сообщает ТАСС .

«Данные, в том числе по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени», — сказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Также он заявил, что совет директоров тщательно рассмотрит альтернативный сценарий, по итогам июньского заседания станет понятно, захотят ли его реализовывать.

Ранее стало известно, что бизнес обратился в ЦБ по поводу ограничения прав россиян на получение кешбэка. В Банке России заявили, что получили письмо и рассмотрят его.