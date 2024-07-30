сегодня в 14:15

За счет «зонтичных» поручительств бизнес привлек почти 208 млрд рублей

Почти 208 млрд рублей банковского финансирования привлек малый и средний бизнес при помощи «зонтичных» поручительств в первом полугодии 2024 года. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Корпорации МСП .

Кроме того, рекордно выросло число получателей этой меры господдержки. Количество компаний, которые смогли за счет поручительств получить кредиты, увеличилось почти в три раза и составило 19 тыс.

По объему привлеченных средств в рамках «зонтичных» поручительств лидируют сфера торговли (78 млрд рублей), обрабатывающие производства (41,5 млрд рублей), строительство (26,2 млрд рублей), транспортировка и хранение (16,7 млрд рублей).

Больше всего заключенных кредитных договоров с использованием «зонтичных» поручительств наблюдается в Москве (44,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (16,1 млрд рублей) и Московской области (10 млрд рублей).

«Зонтичные» поручительства — это упрощенный способ получить банковское финансирование для субъектов малого и среднего предпринимательства. Механизм поручительств реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».