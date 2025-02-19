За год в Подмосковье объем производства пельменей с мясом вырос почти на 5%

По итогам прошлого года объем производства мясных полуфабрикатов (пельменей) в Московской области вырос на 4,6%, по сравнению с 2023 годом, и составил 325,3 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Предприятия региона предлагают потребителям на выбор различные коллекции, начиная от классических с начинкой из свинины и говядины, заканчивая с фаршем из 3-4 видов мяса, с добавлением молока или сливок. Крупнейшими производителями являются ООО «Щелковский МПК», ООО ОП «Морозко» в Бронницах, ООО «Красногорский МПК».

В прошлом году предприятия региона выпустили более 13,7% от общего объема мясных полуфабрикатов в Центральном федеральном округе и 6,6% от общероссийского. Выбор пельменей зависит от вкусовых предпочтений, подают блюдо чаще всего со сметаной, присыпав свежей зеленью и добавив сливочное масло.

Пельмени — традиционное блюдо и символ русской кухни, популярное за счет своего вкуса, сытности и удобства хранения. В их классическом варианте тесто готовится из муки, воды и яиц, а начинка состоит из мясного фарша, который часто смешивают с луком и специями. Использование разных видов мяса: говядины, свинины, баранины, курицы, делает блюдо достаточно разнообразным.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.