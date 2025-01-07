За год в Новосибирской области выросли цены на все виды лососевых рыб

«Контур»: цены на рыбу выросли в среднем на 16% в Новосибирской области

За 12 месяцев в Новосибирской области подорожали все виды лососевых рыб. В среднем по субъекту России цены увеличились на 16% - до 751 рубля за полкилограмма, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу «Контур.Маркета».

Спрос на лососевую рыбу в регионе при этом снизился на 10%. Больше всех стоимость выросла у нерки — на 21%, до 891 рубля за 500 грамм.

Кижуч подорожал на 18% до 577 рублей за полкилограмма. Форель увеличилась в цене на 14% до 826 рублей, семга — на 13% до 950 рублей.

Горбуша выросла в стоимости всего на 10% до 404 рублей за полкило. Спрос на нее снизился на 17%.

Ранее сообщалось, что цена на селедку в РФ увеличилась в два раза за год.