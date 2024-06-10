За 5 месяцев 2024 года дефицит федерального бюджета РФ уменьшился на 2 трлн руб

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Минфин: с января по мая дефицит федбюджета составил всего 983 млрд рублей

Министерство финансов России сообщило, что с января по май 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом всего в 983 млрд рублей, что на 2 трлн рублей меньше дефицита, который зафиксировали в аналогичный период годом ранее, пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте .

По предварительной оценке специалистов, исполнение федерального бюджета реализуется с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете.

«Операции по использованию/формированию средств ФНБ проводятся в рамках механизма «бюджетного правила», — отметили в ведомстве.

Ранее Минфин РФ сообщил, что зафиксировал рост доходов в федеральном бюджете за первые пять месяцев 2024 года. В сравнении с данными этого же периода 2023 года, увеличение поступлений оценили в 45,5%.