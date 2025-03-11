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XX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет в Петербурге в апреле

С 23 по 25 апреля в Санкт-Петербурге состоится XX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» . КВЦ «Экспофорум» станет площадкой для презентации инновационных решений. Производители получат возможность представить свои проекты крупнейшим заказчикам страны.

По словам главы Минпромторга России Антона Алиханова, госзаказ — это не только способ распределения бюджетных средств, но и мощный инструмент государственных инвестиций в экономику. Посредством госзакупок активизируется рост стратегически важных отраслей, оказывается поддержка российским компаниям и формируется благоприятная среда для достижения технологического лидерства, добавил он.

Участники юбилейного форума смогут наладить связи с госзаказчиками, освоить новые рынки и присоединиться к насыщенной деловой программе с участием ведущих экспертов.

Ожидается, что в мероприятии поучаствуют более 10 000 человек, включая крупнейших госзаказчиков.

«Форум пройдет под девизом „ГОСЗАКАЗ: ключ к достижению национальных целей“. Уже 20 лет он объединяет государство и бизнес, помогая выстраивать конструктивный диалог», — подчеркнул директор форума Андрей Садофьев.

Более подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.