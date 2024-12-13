WT: Онтарио запретит продажу алкоголя из США, если Трамп установит пошлины

Самая густонаселенная и вторая по площади канадская провинция Онтарио изучает возможность введения запрета на продажу алкогольной продукции из США на своей территории в случае, если избранный американский президент Дональд Трамп примет решение о введении 25%-х тарифов на все товары из Канады, сообщает ТАСС .

Как пишет газета The Washington Times, также власти Онтарио рассматривают возможность ограничения экспорта ключевых минералов в США, используемых в производстве аккумуляторов для электромобилей, и запрета американским компаниям участвовать в госзакупках. Эти меры могут быть частью ограничений, обсуждавшихся в отношении экспорта электроэнергии в штаты Мичиган, Нью-Йорк и Миннесоту.

По словам главы Онтарио Дага Форда, Канада прекратит поставки электроэнергии и энергоносителей в США, если Трамп введет торговые ограничения.

В конце ноября республиканец заявил, что введет пошлины в размере 25% на все канадские и мексиканские товары в первый же день на посту главы государства. Это связано с участившимися случаями нелегальной миграции и контрабандой наркотиков.

При этом между Соединенными Штатами, Мексикой и канадой заключен договор, предусматривающий формирование зоны беспошлинной торговли между странами.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны ответит на введение Трампом тарифов в размере 25% на все канадские товары.