WSJ: Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов о состоянии экономики КНР

Китайский лидер Си Цзиньпин был в ярости из-за высказанного заявления экономиста Гао Шаньвэня о том, что официальная информация о росте экономики КНР может быть завышена, сообщает Общественная служба новостей .

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, председатель КНР поручил принять соответствующие меры в отношении Гао Шаньвэня.

Специалист предположил, что реальный рост ВВП страны за три года был в два раза меньше, чем показан на официальных данных. По словам экономиста, средний реальный рост ВВП Китая был в районе 2%, а официально — 5%.

Еще Гао Шаньвэнь сомневается, что китайские власти могут стимулировать экономический рост и назвал усилия КНР в этом направлении «оппортунистическими». Он высказал неуверенность в том, что страна сможет выполнить данные обещания по стимулированию экономики.